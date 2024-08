Wsyp do ziemi. Pelargonie będą uginać się od kwiatów aż do przymrozków

Pelargonie to jedne z najpopularniejszych kwiatów balkonowych. Są proste w uprawie, a przy tym niezwykle efektowne. Odpowiednio zadbane cieszą oko nawet do później jesieni. Jeśli chcesz, żeby długo zdobył twój balkon, przygotuj tę prostą odżywkę.

Pelargonie to rośliny z rodziny bodziszkowatych. Na całym świecie występuje ok. 283 gatunków tych kwiatów. Naturalnie występują na terenie Afryki i Bliskim Wschodzie, jednak przystosowały się też do naszego klimatu. Zdobią wiele balkonów, tarasów i ogrodów. Jak dbać o pelargonie, aby kwitły jak najdłużej? Poznaj przepis na domową odżywkę, która sprawi, że kwiaty będą rozwijać się aż do późnej jesieni.

Jak dbać o pelargonie?

Pelargonie to piękne kwiaty, które różnią się od siebie kolorem czy rozmiarem w zależności od gatunku. Kwitną od maja aż do pierwszych przymrozków. Wszystko zależy jednak od sposobu ich pielęgnacji. Jak dbać o pelargonię? Zapewnij jej słoneczne stanowisko, aby roślina mogła prawidłowo się rozwijać.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zadbaj też o odpowiednią ziemię. Powinna być żyzna i przepuszczalna o lekko kwaśnym odczynie pH. Pamiętaj o tym, aby po zakupie przesadzić ją do dużej donicy z drenażem, który zapobiegnie przelaniu. Wiosną podlewaj 2-3 razy w tygodniu, a latem nawet dwa razy dziennie.

A co z nawozami? W przypadku pelargonii należy zaopatrzyć się w dwa różne nawozy. Każdy z nich stosuje się o innej porze roku. Wiosną powinno się zasilić ją preparatem azotowym, zaś latem potasowo-fosforowym, aby przedłużyć jej kwitnienie.

Podsyp tym pelargonie. Będą kwitły do jesieni

Domowe odżywki do roślin cieszą się coraz większą popularnością. Do przygotowania zwykle wykorzystuje się produkty, które normalnie lądowałyby w koszu na śmieci, np. fusy po kawie czy skorupki jaj. W przypadku pelargonii najlepiej sprawdzą się skórki pomarańczy, które zawierają składniki takie jak potas, fosfor czy azot. To połączenie nie tylko pobudzi je do wzrostu, ale też przedłuży okres ich kwitnienia.

Jak przygotować nawóz ze skórki pomarańczy? To bardzo proste. Zbierz skórki z 2-3 pomarańczy, a następnie wysusz je w piekarniku lub na słońcu. Kiedy staną się całkowicie suche, rozdrobnij je w malakserze bądź młynku do kawy, a następnie wsyp je do podłoża i delikatnie zmieszaj z ziemią. Zabieg powtarzaj raz w miesiącu przez całą wiosnę i lato, a pelargonie będą kwitły aż do października.

