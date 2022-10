Wsyp pół szklanki do toalety. Będzie lśnić jak nowa

Wsyp proszek do prania do muszli. Zadziała jak najlepszy detergent

Jak wyczyścić toaletę domowym sposobem? To bardzo proste. Okazuje się, że wcale nie musimy mieć specjalnego płynu przeznaczonego do tego celu, wystarczy tylko miarka proszku lub płynu do prania. Po uprzednim spłukaniu toalety, wsyp około pół szklanki proszku albo wlej tyle samo płynu do prania tak, aby dokładnie oblepił ścianki muszli. Najlepiej korzystaj z proszku lub płynu przeznaczonego do białych ubrań.