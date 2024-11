Wszechmocne 2024: Aneta Rygielska, polska bokserka, olimpijka i ambasadorka Suzuki

Potrzeba dużej odwagi, żeby stać za sobą, mimo porażek, które tak naprawdę ponosimy codziennie i na każdym kroku. Życie w zgodzie z samym sobą jest ogromnie ważne - mówi Aneta Rygielska, polska bokserka olimpijska. Gorzko przyznaje, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. - Gdy presja otoczenia jest ogromna, spokoju należy szukać w samym sobie. To, co my odczuwamy jest najważniejsze, a ludzie niech sobie mówią - stwierdza. Sportsmenka jest ambasadorką marki SUZUKI, która od lat wspiera tę dziedzinę sportu, organizując między innymi Suzuki Boxing Night.