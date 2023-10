Wszechmocne. Inspiruje ją Curie-Skłodowska. Sama ma spore osiągnięcia

To jest niesamowicie ekscytujące widzieć cały ten świat, wszystkie molekuły, w komputerze. Rozumieć, co się dzieje w naszym organizmie. Patrzeć co, gdzie i na co oddziałuje. W eksperymentach nie jesteśmy w stanie tego dostrzec; widzimy wynik i domyślamy się niektórych rzeczy, a tutaj mamy programy, które pozwalają nam to zobaczyć. Niezwykle ekscytujące jest w ten sposób uzyskać coś, co jest zgodne z eksperymentem! Moje wyniki wielokrotnie odpowiadały temu, co moi współpracownicy widzieli w eksperymentach.