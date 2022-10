Marta Iwanowska-Polkowska to ekspertka w umacnianiu kobiet. Doskonale wie, jakie kroki podjąć, by chwycić życie we własne ręce. Konkretnie i w przystępny sposób, z dużą dozą zrozumienia w rozmowie z Aleksandrą Hangel wytłumaczyła, jak wyjść z każdej kryzysowej sytuacji, jak zacząć myśleć także o własnych potrzebach i dlaczego czasem warto być zdrową egoistką.

