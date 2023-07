Wszyscy chcą je mieć. Buty Sochy to hit na lato

Warsztaty z córkami

"Super czas z moimi dziewczynami! Fajnie, że można zrobić coś razem. I to nie byle co! No bo której z nas nie przyda się nowy naszyjnik czy bransoletka?" - podpisała pod postem Małgorzata Socha. Wakacje to czas, aby zwolnić tempo i czerpać z obecnej chwili jak najwięcej, co aktorka zdaje się doskonale wykorzystywać. Gwiazda nieczęsto publikuje w sieci twarze swoich dzieci, ale tym razem zrobiła wyjątek. Komentujący niemalże jednogłośnie stwierdzili, że starsza córka to "cała mama".