Wszyscy pisali o spektakularnej metamorfozie Dominiki Gwit. Zrzuciła 50 kilogramów

"Niszczą mnie od środka i to, co się ze mną działo przez te wszystkie lata, jest wynikiem właśnie tych schorzeń. Dlatego mam taki apel, że jak patrzymy na kogoś plus size, to pamiętajmy, że nie mamy pojęcia, kim on jest, co przeszedł i jak wygląda jego życie" - podkreśliła Gwit, udzielają wywiadu dla portalu Oh!me.