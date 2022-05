Prowadzące program TVP wytykały wady kobiecie z nadwagą. Zareagowała Dominika Gwit

"Mnie jest ciężko wypowiadać się na ten temat, bo już powiedziałam, co mogłam. Niech każdy żyje swoim życiem, robi swoje i nie patrzy na zdanie innych ludzi, tylko idzie do przodu. To jest moja rada dla wszystkich. Nic już mnie nie zaskoczy. (…) Trzeba pracować, żyć, pomagać i nie zapominać o najbliższych i potrzebujących. Należy pamiętać, by iść w stronę światła, zło dobrem zwyciężać i tyle" – powiedziała na łamach "Na Żywo".