Wszystkie odcienie złota – miksuj do woli!

To świetny czas dla biżuterii. Nawet minimalistki, które były wierne zasadzie quiet luxury, zanim stała się ona modna, z przyjemnością urozmaicają swoje basicowe i na wskroś uniwersalne zestawy wyróżniającymi się dodatkami. Proste kroje, stonowane kolory, brak nadruków z markami – to wszystko stanowi świetne tło dla nieco bardziej ekstrawaganckich akcesoriów. Biżuteria, jak nigdy wcześniej, ma szansę zagrać stylizacyjne pierwsze skrzypce. Ubrania oddają jej pole do popisu. Zasada jest jasna – to naszyjniki i pozostałe dodatki jubilerskie mają obecnie przykuwać wzrok. Na wybiegach wielkich projektantów mody widać wyraziste kolczyki, bransoletki i naszyjniki, które wybijają się zarówno formą, jak i rozmiarem i kolorem. To ich pięć minut.