Wszystko czego pragną Twoje włosy

Opatentowany składnik kosmetyków do włosów OLAPLEX to polimer, który odnajduje zerwane wiązania siarkowodorowe i łączy je w mostki dwusiarczkowe, tworząc wiązania pomiędzy proteinami w naszych włosach. Mostki dwusiarczkowe odpowiadają za wytrzymałość i elastyczność kosmyków, a podlegają uszkodzeniom każdego dnia – na przykład na skutek zabiegów chemicznych czy podczas stylizacji na gorąco albo nawet w efekcie stosowania nieodpowiednich gumek do włosów. Kiedy dochodzi do zerwania wiązania, nie jest to obojętne dla kondycji włosów – zaczynają się puszyć.