Wybaczyła już Miszczakowi? Tym razem nie gryzła się w język

Wiele osób zastanawiało się, czym po programie "Nasz nowy dom" zajmie się Katarzyna Dowbor. Szybko okazało się, że nie tylko poprowadzi program, w którym na oczach widzów przeprowadzi remont własnego domu, ale także dołączy do prowadzących "Pytania na śniadanie". Jak z perspektywy czasu ocenia zmiany, które zaszły w jej życiu?

Dowbor nie kryła swojego żalu, w końcu to właśnie ona od początku współtworzyła show, które nie tylko pomagało stanąć na nogi wielu rodzinom, ale także cieszyło się dużym uznaniem wśród telewidzów. Czy z bieganiem czasu wybaczyła dyrektorowi programowemu Telewizji Polsat?

Katarzyna Dowbor od jakiegoś czasu jest na emeryturze, jednak to nie oznacza, że zamierza usunąć się w cień. Prężnie rozwija swoją karierę w telewizji, gdzie zdaniem gwiazdy jest miejsce nie tylko dla młodych, ale również dojrzałych osób.

