Wybór butów ma znaczenie. Może zmienić całą stylizację

Eleganckie szpilki

A może by tak wydłużyć sobie nogi i dodać całości nieco szyku za sprawą szpilek? Chyba każda z nas zdaje sobie sprawę, że klasyczne czółenka na szpilkach to absolutny must have w kobiecej garderobie. W zestawieniu z prostym outfitem będą pasować zarówno do biura, jak i na wyjście z koleżankami na drinka czy randkę w restauracji. Oczywiście wysokość obcasa to indywidualna kwestia. Ważne, by czuć się pewnie.