Wybory parlamentarne 2023. Co poszczególne partie oferują kobietom?

Konfederacja w swoim programie ma także pomysł na reformę ochrony zdrowia zakładającą m.in. ograniczenie monopolu NFZ i wprowadzenie bonów zdrowotnych, co ma się przyczynić m.in. do zmniejszenia kolejek i poprawy jakości usług. Konkurencyjność ma sprzyjać także wzrostom zarobków w zawodach medycznych, ponieważ - jak czytamy w programie – ubezpieczyciele i świadczeniodawcy będą inwestować w przyciąganie najlepszych pracowników, co ma się przełożyć na większe zainteresowanie pacjentów i wyższe zyski.