Wybory prezydenckie 2020. Alicja Bachleda-Curuś zachęca do głosowania

Niedawno Dawid Podsiadło opublikował nagranie, na którym wraz z przedstawicielami polskiego show-biznesu zachęcają do głosowania. Nie jest jedynym, który wykorzystał media społecznościowe, aby zmotywować społeczeństwo do wzięcia udziału w tegorocznych wyborach. Również Alicja Bachleda-Curuś dodała od siebie kilka słów.

Alicja Bachleda-Curuś zachęca do głosowania

Obserwatorzy Bachledy-Curuś nie tylko docenili to, że aktorka zachęca do głosowania, ale również zwrócili uwagę na fakt, że robi to nienachalnie.