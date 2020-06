Rafał Trzaskowski: "Prawa, równe szanse, zdrowie, bezpieczeństwo kobiet"

Rafał Trzaskowski od 2018 roku pełni funkcję prezydenta Warszawy. W wyborach 2020 ubiega się o fotel głowy państwa. Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku podjął temat praw, bezpieczeństwa, zdrowia i równych szans kobiet. Zapewnia, że to dla niego istotne kwestie.

"Dowodem na to niech będą zmiany i programy, jakie w 1,5 roku wprowadziłem w Warszawie – program dla warszawianek był pierwszym pakietem, od którego rozpocząłem kampanię samorządową" – przypomina.

Rafał Trzaskowski przedstawił pakiet programowy dla kobiet

"To przygnębiające, że w 2020 roku cały czas trzeba przypominać o prawach kobiet, o równych szansach i o tym, że same powinny móc o sobie decydować. Jeśli zostanę prezydentem, zrobię wszystko, aby kobiety w końcu czuły się równoprawnymi obywatelkami. To jest kwestia absolutnie podstawowa!" – możemy przeczytać na profilu Trzaskowskiego.