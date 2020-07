Wybory prezydenckie 2020. Dominika Kulczyk: "Kobiety decydują. Polska jest kobietą"

Tuż przed ciszą wyborczą Dominika Kulczyk zorganizowała akcję, która ma zachęcić Polki, aby oddały swój głos 12 lipca. Do prokobiecego projektu zaprosiła: Agnieszkę Holland, Katarzynę Adamik, Olgę Chajdas oraz Weronikę Rosati.

Dominika Kulczyk, najbogatsza Polka na dwa dni przed II turą wyborów prezydenckich 2020 zaapelowała do Polek, że "nadszedł czas, by to kobiety wzięły przyszłość Polski w swoje ręce".

Na swoim profilu na Instagramie zorganizowała akcję "Kobiety decydują. Polska jest kobietą". Zaprosiła do niej kobiety polskiej kultury: Agnieszkę Holland, Katarzynę Adamik, Olgę Chajdas oraz Weronikę Rosati. Po kolei każda z nich opowiada, dlaczego warto oddać swój głos 12 lipca.

Dominika Kulczyk: "Wybierajmy mężczyznę, który walczy o prawa kobiet i naszych dzieci"

Pomysłodawczyni podkreśla, że to: "My, kobiety, tworzymy wspólnotę. Wspieramy się i stawiamy dobro naszych bliskich przed własnym. Wierzymy w świat, w którym jest miejsce dla każdego, w solidarność, tolerancję, szacunek i równość".

"To my mamy potencjał, by zbudować lepszą przyszłość, ale świat polityki nie zawsze nas dostrzega. Nadszedł czas, by to kobiety wzięły przyszłość Polski w swoje ręce. Powiedz to swojej mamie, siostrze, córce, przyjaciółce i znajomej. Bo nic o nas bez nas".

"Zagłosujcie na kandydata, który nas szanuje i nasze prawa, który szanuje mniejszości seksualne i etniczne. Bądźcie w niedzielę ze mną i z siódemką wspaniałych kobiet, które wierzą, że Polska jest kobietą!".

Agnieszka Holland, reżyserka: "Wiem, że słyszycie od tygodni, że to są strasznie ważne wybory i że może wybory na pokolenie i że najważniejsze od 30 lat. I może już was to nudzi, ale ja wam chcę powiedzieć, ale to są naprawdę bardzo ważne wybory. Od nich zależą wasze prawa, waszych córek, waszych matek na bardzo długo. Także nie olewajmy tego i idźmy zagłosować. Zagłosujecie zgodnie z sumieniem, ale ja zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego z pełnym przekonaniem".

Olga Chajdas, reżyserka i scenarzystka, partnerka Kasi Adamik:"Pierwsze wybory, które pamiętam, miałam 6 lat, tata wziął mnie za rękę. To był 1989 rok. Teraz mam wrażenie, że to są równie ważne wybory. (...) Bardzo bym chciała, aby ten prezydent był tym, który umożliwi nam na nowo odkrycie, jak ważna jest rola kobiety, że mniejszości nie są zagrożeniem, że ja nie jestem ideologią, i że warto marzyć i nie bać się tego co inne i nowe".

Kasia Adamik, reżyserka:"Idę na wybory, bo chcę żyć w wolnym, demokratycznym kraju. W kraju, gdzie wszyscy są równi niezależnie od płci, czy orientacji seksualnej. Idę na wybory, bo nie jestem ideologią".

Weronika Rosati, aktorka: "Nigdy nie uważałam się za feministkę, ale teraz, gdy widzę, co się dzieje w Polsce - jestem feministką. I chcę, aby mój prezydent walczył o prawa kobiet, walczył o równouprawnienie, walczył z przemocą domową. Czy wiecie, że statystycznie co 4 Polka jest ofiarą przemocy domowej? Co sprawia, że każda z nas jej doświadczyła lub ma najbliższe osoby, które jej doświadczyły. To trzeba zmienić. I to można zmienić. Dlatego pamiętajcie o tym, idąc na wybory. Głosujcie w tę niedzielę".