Wybory prezydenckie 2020. Wanda Traczyk-Stawska apeluje: "Stańmy wszyscy do głosowania"

'My, powstańcy, odchodzimy. Być może widzicie nas tutaj ostatni raz. Więc wysłuchajcie naszego głosu. Żądamy szacunku dla każdego obywatela naszego kraju. Bez względu na jego poglądy, na jego wyznanie, na jego seksualną potrzebę. My chcemy żyć w kraju, gdzie wszyscy siebie nawzajem szanują. I potrzebujemy, żebyście zapamiętali, jaką cenę płaci się za utratę wolności. Nie możemy się kłócić" - nawołuje uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Wanda Traczyk-Stawska zachęca Polaków do głosowania

Wanda Traczyk-Stawska, która w wyborach prezydenckich wspiera Rafała Trzaskowskiego, zwróciła się do Polaków, by wzięli udział w wyborach. – Ja bardzo was proszę. Stańmy wszyscy do głosowania. Szanujmy konstytucję naszą. Tym krajem musi rządzić człowiek, który potrafi rozumieć każdego obywatela i uszanować go – podsumowuje.