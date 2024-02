Wybrała się do świątyni. Ale ubrana była jak na siłownię

"Plan na dziś to pokonać 1000 stopni schodów i wspiąć się do świątyni buddyjskiej" - wyznała Klaudia El Dursi. Podczas przerw w nagraniach do programu "Hotel Paradise", którego najnowszy sezon rozgrywa się w Wietnamie, modelka i prowadząca reality show poznaje tamtejszą kulturę i zakątki kraju. Odpoczywając od spektakularnych i wieczorowych kreacji, postawiła na swobodny i wygodny zestaw w pięknym odcieniu niebieskiego, który podkreślił jej urodę i smukłą sylwetkę.