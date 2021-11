Wybrała się na randkę bez pieniędzy. Tego się nie spodziewała

Co do tego, jak w dzisiejszych czasach powinny wyglądać randki, istnieje wiele opinii. Część osób uważa, że to facet powinien płacić za wszystko, część jest zwolennikami dzielenia rachunków pół na pół, a pozostali - że nic nie stoi na przeszkodzie, by koszty spotkania pokrywała kobieta.