Randka w ciąży, a może dozgonna miłość od pierwszego wejrzenia? Tak może wyglądać najgorsza randka

- Wszyscy się na nas gapili. Powiedziałam mu tylko: "hej, usiądźmy, pogadajmy, to było trochę zbyt wylewne". On się wcale tym nie przejął i zaczął mnie wertować wzrokiem od góry do dołu. Był niezdrowo podekscytowany. Zamówił napój i zaczęliśmy rozmawiać. Chociaż to właściwie on cały czas gadał o tym, jaka jestem wspaniała, idealna, taka, jaką sobie wyobrażał patrząc na zdjęcia. Co chwila próbował mnie jakoś dotknąć, a to dłoń, a to nogę pod stołem. Miałam wrażenie, że odprawiał jakiś taniec godowy. Na przykład powiedział, że "strasznie tu gorąco" i zdjął koszulę zostając w bardzo ciasnym podkoszulku na ramiączkach i zaczął prężyć mięśnie. To było komiczne.