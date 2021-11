Odmówiła drugiej randki. Reakcja mężczyzny szokuje. "Mam dość"

Odmówiła drugiej randki. Tego się nie spodziewała

To po prostu nie było to. Po pierwszym spotkaniu Kyle wiedziała, że z mężczyzną nie ma wspólnych tematów, a rozmowa krótko mówiąc się nie kleiła. Aby zachować się fair, młoda kobieta odmówiła kolejnego spotkania i szczerze przyznała, że nic nie czuje do mężczyzny. Ten nie przyjął tego zbyt dobrze. Od razu zaczął wypisywać do Kyle cały łańcuch wiadomości, domagając się, aby zapłaciła w takim razie za odbytą kolację oraz miejsce parkingowe, z którego skorzystał podczas ich spotkania. Domagał się również, aby Kyle założyła konto w aplikacji PayPal, gdyż nie przyjmuje przelewów w inny sposób.