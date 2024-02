Wychowawcy boją się kolonii. "Odchorowywałem trzy tygodnie"

Aleksandra Piotrowska wyjaśnia, że za ten stan rzeczy trudno winić jedynie rodziców lub szkołę. - My wszyscy jako społeczeństwo tworzymy takie warunki do życia, że niektóre zmiany są nieuniknione. W rzeczywistości bardzo często te dzieciaki marzą o tym, żeby ktoś traktował ich poważnie. Wysłuchał, zainteresował się tym, co się u nich dzieje. Tak łatwo się jednak do tego nie przyznają, a już szczególnie w obecności swoich rówieśników. Muszą przecież trzymać fason i pokazywać, że kompletnie nie zależy im na reakcjach świata dorosłych - podsumowuje.