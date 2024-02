Szkoła zabrania uczniom wychodzenia z domu po 22 bez rodziców. To nie koniec absurdów

W tym roku niechlubny tytuł trafił do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie w województwie wielkopolskim. Uwagę zwrócił przede wszystkim przepis zabraniający uczniom wychodzić z domów po godzinie 22. - Mamy tutaj do czynienia z nieprawidłowością polegającą na ingerencji szkoły w prywatne życie uczniów i ich rodzin. Sam przepis z założenia może wydawać się słuszny, bo stoi za nim troska o bezpieczeństwo dzieci. Pytanie tylko, dlaczego to szkoła ma się martwić o dzieci w ich prywatnym czasie? - czytamy w "Wyborczej". Wiceprzewodniczący SUS dodaje, że przepisy są bardzo nieprecyzyjne, ponieważ mówią wyłącznie o nadzorze rodziców, nie biorąc pod uwagę, że uczeń może być np. pod opieką dziadków lub starszego rodzeństwa.