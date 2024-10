Wycięli tuje bez pozwolenia. Wysokość mandatu poraża

W takiej sytuacji znaleźli się Halina i Józef Staroniowe, którzy wycięli cztery spróchniałe, stare tuje. Niestety nie wiedzieli, że na wycinkę konieczna jest zgoda wójta gminy. Małżeństwo zapłaciło zawrotną kwotę za złamanie przepisów. - Wycięliśmy stare tuje w lipcu ubiegłego roku, a we wrześniu przyjechała do nas komisja z gminy i sprawdzała pnie wyciętych drzew - mówiła pani Halina portalowi Słowo Podlasia.

jeżeli rozrośnie się do wymiarów 25 mkw;

obwód jej pnia na wysokość 5 cm nad ziemią wynosi więcej niż 50 cm.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, co do przepisów, warto zgłosić się do urzędu gminy z zapytaniem. Musimy też pamiętać, że zgłoszenie zamiaru wycięcia to nie to samo co pozwolenie na wycięcie. Kolejna istotna sprawa - inne przepisy dotyczą posesji osób fizycznych, a inne działek publicznych oraz komercyjnych.