Co zrobić z różą pnącą jesienią?

Zrób to w październiku. Róża odwdzięczy się kwiatami w przyszłym roku

Pielęgnacja róży pnącej jesienią to kluczowy etap przygotowania rośliny do zimy. Odpowiednie zabiegi mogą zapewnić obfite kwitnienie w przyszłym sezonie. Co warto wiedzieć o jesiennej pielęgnacji i jak ją przeprowadzić, by róża obsypała się kwiatami w lecie?

Jesień to czas, gdy właściciele róż pnących powinni zadbać o odpowiednie zabezpieczenie swoich roślin przed nadchodzącymi mrozami. Róże są roślinami o niskiej odporności mrozowej i dlatego należy je każdej jesieni przygotować do nadejścia zimy.

Zrób to z różą pnącą w październiku

Pierwszą kwestią jest kopczykowanie róż. Kopczyk powinien być usypany z torfu, kompostu lub ziemi. Użycie kory, szczególnie grubo zmielonej, może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Drugą kwestią jest przycinanie uschniętych lub chorych pędów. Najpierw jednak upewnij się, czy masz w ogrodzie różę pnącą climber o wiotkich pędach czy rambler o pędach sztywnych. Przycinanie będzie dotyczyło tylko tego pierwszego rodzaju.

Jak zadbać o różę pnącą jesienią, by latem pięknie zakwitła?

Ogrodnik Monty Don w rozmowie z serwisem express.co.uk zaznaczył, że przycinanie róży pnącej w październiku jest absolutną podstawą. Inaczej zimą roślina może ulec uszkodzeniom albo rozrosnąć się z niekontrolowany sposób. Tak czy inaczej, zaniedbanie tego ogrodniczego obowiązku wpłynie na brak kwiatów w sezonie letnim.

Nie chodzi jednak o to, by wziąć sekator do ręki i puścić wodzę fantazji. Przyciąć należy gałązki wysuszone, zniszczone czy chore, a także te, które krzyżują się i plączą. Zdrowe łodygi zostawiamy w spokoju. Róża pnąca nie jest trudna w uprawie, ale warto pamiętać, że jesienią wymaga przeprowadzenia takiego zabiegu pielęgnacyjnego.

Ostatnim, niezwykle istotnym krokiem jest solidne przymocowanie pędów do podpory, by nie uległy one zniszczeniu w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.

