Wydasz kilka złotych. Ogrodnicy zapewniają, że warto

Drugim napojem, który znalazł zastosowanie w ogrodzie, jest sok pomarańczowy. Okazuje się, że może być świetnym nawozem do podlewania roślin. Jednak i w tym przypadku nie wolno przesadzać - może bowiem zakwasić kwiaty i krzewy, i tym samym doprowadzić je do ich śmierci. Wystarczy, że raz na jakiś czas dodamy kilka łyżek soku do konewki, którą podlewamy nasze ogrodowe rabaty.

