Nie sadź w ogrodzie tych roślin. Działają na kleszcze niczym magnes

Zamiast do zlewu, wlej do dziur w ziemi. Nornice się wyniosą

Zamiast do zlewu, wlej do dziur w ziemi. Nornice się wyniosą

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!