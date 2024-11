Ślimaki nie mają szans. Ten trik jesienią ochroni twój ogród przez całą wiosnę

Jesień to kluczowy moment, aby odpowiednio zabezpieczyć ogród przed nieproszonymi gośćmi. Wraz z opadami i chłodniejszymi dniami, ślimaki nie przestają być aktywne, a ich jaja spokojnie zimują w ziemi. To właśnie teraz jest najlepszy czas, aby skutecznie zapobiec ich wiosennemu atakowi na nasze rośliny. Ślimaki mogą spowodować ogromne szkody, niszcząc mozolnie pielęgnowane kwiaty czy warzywa . Sprawdź, jak ochronić swoje plony dzięki prostym, naturalnym metodom.

Choć temperatury spadają, a dni stają się krótsze, to ślimaki wciąż są aktywne. Co więcej, to właśnie jesień jest idealnym momentem na złożenie jaj, które przetrwają zimę i wylęgną się wiosną. Dlatego tak ważne jest, aby podjąć działania już teraz.

