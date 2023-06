Wygadał się na temat Cichopek. Opisał jej zachcianki

Jonatan Kilczewski o pracy z celebrytami

Kilczewski opowiadał też, że część z jego celebryckiej klienteli ma spore wymagania. - Gwiazdy raczej nie chcą, żeby mówić o tym, że coś im się projektuje, nie chcą pokazywać tych wnętrz. Zdarzały się osoby, które były bardzo wymagające i kilkukrotnie zmieniały projekt, a nawet meble, które już były we wnętrzu, wjeżdżały i wyjeżdżały ponownie, bo coś tam nie pasowało. Jeżeli kogoś na to stać i to jest czyjeś wymarzone wnętrze, czy wymarzony dom, to jestem w stanie na to przymknąć oko i to zaakceptować, bo wiem, jak ważne to jest, gdy ktoś urządza swoje takie wnętrze, o którym marzył całe życie - mówił projektant w wywiadzie.