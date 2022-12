Wygląda fenomenalnie. Natasza Ubrańska cała w cekinach

Natasza Ubrańska zaliczyła swój wielki powrót do świata show-biznesu. Pod koniec zeszłego roku wydała drugi album studyjny zatytułowany "Rajd 44". Potem wygrała program Mask Singer. A parę miesięcy temu wrzuciła do sieci singiel "Let me lie", który jest zapowiedzią jej anglojęzycznej EP-ki.