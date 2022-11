Tysiące komentarzy pod zdjęciem Nataszy Urbańskiej. "Doskonała"

Instagramowy profil Nataszy Urbańskiej to cała masa modowych inspiracji. Gwiazda ma niezwykłe wyczucie stylu i zawsze wie, co włożyć, by dobrze się prezentować. Wokalistka w mediach społecznościowych pokazuje swoim obserwatorom codzienne zestawy, zwariowane stylizacje oraz estradowe kreacje. Ostatnio pochwaliła się serią zdjęć w niezwykle strojnej sukni. Jej fani byli zachwyceni.