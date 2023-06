Wygląda jak inna osoba. U jej boku dobrze znany mężczyzna

Karina i Stefan zaplanowali wspólny wypad krajoznawczy. Rodzeństwo udało się do Płocka. Jak sama Karina przyznała, to był jej pierwszy raz w tym mieście, położonym na malowniczym Pojezierzu Dobrzyńskim, tuż nad Wisłą. Najwyraźniej emocje pomiędzy Stefanem a Kariną nieco opadły. Nie od dziś wiadomo, że kobieta nie darzy się wielką sympatią z (byłą już) ukochaną brata, co często wywołuje między rodzeństwem spięcia. Czas w Płocku był momentem tylko dla nich, aby wzmocnić rodzinne więzi.