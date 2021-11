Wygląda młodziej od córki. "Mama odbija mi chłopaków"

Internauci są zachwyceni i nie szczędzą komplementów

"Kto jest mamą, a kto córką?" - to chyba najczęstsze pytanie, jakie pojawia się w komentarzach pod filmami z niezwykłym duetem. Fani nie kryją zaskoczenia i nie szczędzą komplementów: "Wygląda jak twoja siostra, a nie mama", "To mama? Wow! Wygląda niesamowicie. Byłem pewien, że to twoja starsza siostra", "Wygląda jak Kate Middleton".