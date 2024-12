Wyglądała genialnie. W takiej stylizacji trudno o wpadkę

Ostatnio "polubiła się" z brązem i kolorem burgundowym, które podbijają modowe trendy. To właśnie na nie najczęściej stawia w swoich stylizacjach. Jednak tym razem pokusiła się o coś bardziej uniwersalnego i klasycznego. Czarno-biały look zawsze się obroni. Dlatego trudno popełnić przy nim jakieś faux-pas.

Warto dodać, że fason z rozszerzanymi nogawkami to obecnie największy hit sezonu. Dodatkowo skóra to totalny must have jesienno-zimowych stylizacji. Śmiało można stwierdzić, że teraz nie ma modniejszych spodni. Całość zwieńczyły kozaki ze szpiczastym noskiem oraz pasek, który podkreślił talię.