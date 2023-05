Wyglądała inaczej niż zwykle. Ale jej strój nie wszystkim się spodoba

Małgorzata Ohme na premierze filmu "Rój"

Można by powiedzieć, że gospodyni popularnej śniadaniówki postawiła na dość minimalistyczną look. Biały T-shirt w serek, czarne spodnie z wysokim stanem i sandały na platformie to bazowe elementy szafy kapsułowej. Do takiego kompletu można włożyć każde odzienie wierzchnie. Nie ma znaczenia czy jest to skórzana ramoneska, jeansowa kurtka, czy płaszcz — każde zestawienie sprawi, że jego posiadaczka będzie wyglądać elegancko i stylowo. W przypadku Małgorzaty Ohme było podobnie.