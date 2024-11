Wyglądała inaczej niż zwykle. Walewska przyszła w błyszczącej sukni

Walewska zaprezentowała się w długiej sukni pokrytej cekinami , które ułożyły się w geometryczne wzory. Wąska kreacja charakteryzowała się rękawami 3/4 oraz okrągłym dekoltem. Look uzupełniły czarne szpilki i wiszące kolczyki. Uwagę zwraca też fakt, iż śpiewaczka zrezygnowała z okularów, przez co uwydatniła mocny makijaż oczu.

Na benefisie organizowanym przez Telewizję Polską pojawiła się również Anna Jurksztowicz , która zdecydowała się na śliwkową kreację z błyszczącej satyny . Stosunkowo luźny krój wyróżniał się marszczeniami w okolicy talii. Wokalistka w bardzo trafny sposób dobrała do tego ciemnoczerwone szpilki.

