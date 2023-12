Wyglądała jak milion dolarów. Aż trudno oderwać wzrok

Chociaż największą popularnością cieszy się w sezonie wiosenno-jesiennym, to jest kolorem całorocznym - podobnie jak uniwersalna szarość czy czerń. Biały kolor ma w sobie elegancję i subtelność, zarówno skromność, jak i luksusowy wydźwięk. Zasila grupę kolorów bazowych, co oznacza, że jest jak czyste płótno, na którym możemy "namalować", co tylko chcemy. Spójrz tylko na kreację Pauliny Krupińskiej, która w bieli wyglądała jak milion dolarów.