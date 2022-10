Wyglądała jak prawdziwa gwiazda Hollywood. Agnieszka Sienkiewicz w fioletowej sukni

Klasyczna elegancja w wydaniu Agnieszki Sienkiewicz

Agnieszka Sienkiewicz dobrała do tego delikatną biżuterię oraz czarne sandałki na obcasie. Dlaczego takie obuwie było dobrym wyborem? Zgodnie z zasadami ubioru buty z odsłoniętymi palcami powinno się zakładać na eleganckie wyjścia do stylizacji z górą na ramiączkach bądź bez ramiączek. Dodatkowo kolor sandałków korespondował w kolorem włosów aktorki, co w poprawny sposób spinało cały look. Aktorka zdecydowała się na rozpuszczone włosy z przedziałkiem po środku i nieco mocniej podkreślone czarną kredką oczy.