Wyglądała niczym bogini. To nie był jej pierwszy występ na Eurowizji

Natalia Barbu ze swoim utworem "In The Middle" zakwalifikowała się do finału Eurowizji, gdzie reprezentuje Mołdawię. Jej stylizacja zachwyciła świat. Okazuje się, że to nie pierwszy raz, gdy artystka bierze udział w tym konkursie.

Natalia Barbu zachwyciła widzów swoim występem na I półfinale Konkursu Eurowizji. Mołdawska gwiazda dała na scenie nie tylko popis swoich wokalnych umiejętności, ale również zaprezentowała się jako utalentowana skrzypaczka. Na uwagę zasługuje również jej efektowny strój.

Natalia Barbu w I półfinale Eurowizji 2024

We wtorkowy wieczór oczy wielu skierowane były na szwedzką Arenę w Malmö, gdzie odbywał się tegoroczny I półfinał Eurowizji. Luna, która reprezentowała na nim Polskę, niestety nie zakwalifikowała się do finału. To z kolei udało pochodzącej z Mołdawii Natalii Barbu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Gwiazda na scenie zaprezentowała się w białej, drapowanej sukni ze zmysłowym rozcięciem z przodu, które w górnej części zdobiły dodatkowe sprzączki. Dzięki temu detalowi artystka nie tylko mogła bez przeszkód się poruszać, ale również w subtelny sposób wyeksponowała jedną ze swoich nóg.

Górę jej kreacji wyróżniało asymetryczne ramiączko ze złotą aplikacją 3D oraz głęboki dekolt. Barbu zdecydowała się na model z wycięciem cut-out, które pojawiło się z boku jej sukni, dodając stylizacji nieco nowoczesności.

Piosenkarka nie zapomniała również o podkreśleniu talii złotym paskiem, który w tym przypadku stanowił kropkę nad "i". W połączeniu z mocno podkreślonymi oczami oraz nieprzekombinowaną fryzurą Barbu prezentowała się niezwykle szykownie, przypominając wyglądem grecką boginię.

Natalia Barbu na I półfinale Eurowizji © East News | JESSICA GOW/TT

Natalia Barbu na Eurowizji

Można powiedzieć, że Natalia Barbu zjadła na Eurowizji zęby. W końcu to drugi raz, gdy ma szansę reprezentować na niej swój kraj. Kiedy zaprezentowała się na scenie w 2007 r., jej występ zapewnił Mołdawii najlepsze w historii 7. miejsce.

Gwiazda nie tylko prężnie rozwija swoją karierę muzyczną, ale również realizuje się jako żona oraz matka. Barbu związana jest bowiem z milionerem Tonim Sote. Para doczekała się wspólnie syna. Artystka w jednym z wywiadów przyznała, że to właśnie miłość do bliskich była inspiracją do stworzenia utworu, z którym obecnie walczy na Eurowizji.

