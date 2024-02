To ona pojedzie na Eurowizję 2024. Kim jest Luna?

Preselekcje do 68. edycji Eurowizji wzbudziły sporo emocji. Wielu fanów liczyło, że do szwedzkiego Malmo pojedzie Justyna Steczkowska z utworem "WITCH-ER Tarohoro", która od początku była faworytką. Finalnie pięcioosobowe jury zdecydowało, że Polskę reprezentować będzie młoda wokalistka Luna z piosenką "The Tower".

- "The Tower" to manifest wolności i siły. Wyjście z mroku i ciemności. Porzucenie więzów, blokad, ograniczeń, negatywnych schematów i relacji. Zburzenie wieży i wyjście na świat. To uświadomienie sobie własnej siły, pełni i tego, że ograniczenia są naszym tworem. Wieża to miejsce, czy ten stan, który budujemy my sami - zaznaczyła autorka.

Kim jest Luna?

Luna to tak naprawdę Aleksandra Wielgomas, która urodziła się 28 sierpnia 1999 roku w Warszawie. Artystka oficjalnie zadebiutowała w 2020 roku. Obecnie 24-letnia wokalistka czynnie działa na polskiej scenie alternatywnej i współpracuje z zagranicznymi twórcami.

W 2023 roku rozpoczęła działania z producentami muzycznymi z Wielkiej Brytanii i Szwecji. Podczas tego projektu stworzyła utwory zarówno dla siebie, jak i dla międzynarodowych artystów. Jej singiel "Subterranean", przy współpracy z dj Miss Monique i Avira, osiągnął ponad 3 miliony odsłuchań.

Luna kocha książki, a także twórczość Nicka Cave’a oraz Björk. Osoby z kręgu młodej artystki, opisują ją jako osobę promieniującą jasnością, pełną pozytywnej energii i nieuchwytnego uroku, sprawiającą wrażenie jakby pochodziła z innego wymiaru. Interesuje się astrologią, filozofią, sztuką, ekologią i modą.

- Za chwilę będę już miała tylko na imię Luna, ponieważ zmieniam. Tak bardzo poczułam tę energię, że naprawdę jestem tą Luną, że ja się tak w pełni nią czuję. To nie jest moja maska artystyczna - mówiła w rozmowie z ESKA.pl.

Jej pseudonim wziął się z tego, że artystka urodziła się podczas pełni Księżyca, a dodatkowo zdarza się, że Luna tworzy piosenki w trakcie lunatykowania.

W przeszłości uczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim w klasie skrzypiec. W dzieciństwie śpiewała w chórze dziecięcym w Teatrze Wielkim. W 2017 roku w ramach projektu "My Name is New" nawiązała współpracę z wytwórnią Kayax. Współpracowała z kompozytorem Michałem "Foxem" Królem, Melą Koteluk oraz Marcinem Maciejczakiem.

Informacja o tym, kto poleci na Eurowizję, wyciekła kilka godzin wcześniej

Artyści do 2 lutego mogli zgłaszać swoją kandydaturę do komisji, która wybierała tegorocznego reprezentanta Polski na Eurowizji 2024 w Szwecji. Decyzję podjęło pięcioosobowe jury. W przeciwieństwie do preselekcji, które miały miejsce w ostatnich latach, tym razem postanowiono wybrać wokalistę metodą wewnętrzną. W poniedziałkowym wydaniu "Pytania na Śniadanie" ogłoszono decyzję komisji konkursowej.

Należy zaznaczyć, że szczegóły dotyczące wyboru danej osoby przedostały się do opinii publicznej przez przypadek, na kilka godzin przed zaplanowanym oficjalnym ogłoszeniem. Do przecieku doszło z powodu pomyłki na YouTubie. Platforma oferuje funkcję pokazującą odliczanie do rozpoczęcia premier czy transmisji na żywo, co w tym przypadku doprowadziło do niezamierzonego ujawnienia informacji o zwycięzcy preselekcji.

