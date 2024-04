Wygrał drugą turę. Na koncie ma romans i nieślubnego syna

Prezydent Poznania budzi jednak spore kontrowersje w związku z życiem prywatnym. Choć przez wiele lat był mężem notariuszki Joanny Jaśkowiak, z którą ma syna Jarosława, w 2017 roku przyznał się do romansu i nieślubnego dziecka. Wszystko za sprawą publikacji książki-wywiadu pt. "Dżej dżej" - od inicjałów JJ, czyli pseudonimu, jaki nadali mu mieszkańcy Poznania.

To w niej przyznał się do romansu sprzed lat ze swoją wspólniczką Karoliną.

Choć ich relacja nie przetrwała próby czasu - ona wróciła do męża, a Jaśkowiak do żony, w 2010 roku była już kochanka zapytała go, czy chciałby przeprowadzić test na ojcostwo. Ostatecznie jej syn Stanisław okazał się być synem prezydenta Poznania.