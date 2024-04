Jest w związku ze swoją współpracownicą. Kim jest partnerka Gibały?

Ada Siudy karierę zaczynała w programie "Młodzież kontra... czyli pod ostrzałem". Wieloletnia współpracowniczka oraz partnerka Łukasza Gibały pochodzi z Węgrzc w gminie Zielonki, a do stolicy Małopolski przeniosła się na studia. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku gospodarka i administracja publiczna.

Gibała zaproponował Siudy ściślejszą współpracę. Początkowo działali razem w Ruchu Palikota, następnie w jego inicjatywie Logiczna Alternatywa, która z czasem ewoluowała w Kraków dla Mieszkańców . To właśnie z tego ugrupowania Gibała w tegorocznych wyborach samorządowych kandydował na prezydenta.

Z biegiem czasu zaczęli lepiej się poznawać, co spowodowało, że między nimi zrodziło się uczucie.

Partnerka Gibały przyznała, że oboje są pracoholikami, co jednak nie przeszkadza im w życiu prywatnym. " Gdybyśmy pracowali osobno, mielibyśmy dla siebie bardzo mało czasu. Dzięki temu, że działamy wspólnie w Krakowie dla Mieszkańców, w ciągu dnia widzimy się w biurze" - dodała.

