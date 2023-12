Wygrała kulinarny konkurs. Ania @doschrupania zdradza swoje patenty na świąteczne dania

Treści kulinarne to jedna z najpopularniejszych kategorii na TikToku. Hasztag #FoodTok wyświetlony został już przeszło 70,6 miliarda razy. Ta niezwykła chęć użytkowników do dzielenia się nowymi przepisami i miłością do jedzenia zainspirowała platformę do stworzenia konkursu Wielka Feta na TikToku. Ten festiwal jedzenia i dobrej zabawy wygrała Ania Pastuszka, swoim fanom znana jako @doschrupania. Zaprosiliśmy Anię do naszego studia, by porozmawiać, skąd czerpie inspiracje, a także co pojawi się na jej świątecznym stole. Jaki jest przepis na udane święta według popularnej twórczyni? - Jeśli coś wyszło raz, to zrobić to samo, nie udziwniać w kolejnym roku. Nie jestem fanką ciągłego mieszania w przepisach - przyznała. Nie zabrakło też pytania o kulinarne umiejętności Polaków. Jesteście ciekawi odpowiedzi? Zobaczcie całą rozmowę z Anią Pastuszką.