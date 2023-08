Wygrywaśna loteria HARIBO!

Aby wziąć udział w Loterii HARIBO należy w dniach od 10 sierpnia do 10 października br. zakupić jeden, dowolny produkt HARIBO, zachować dowód zakupu, a następnie zarejestrować go na www.loteriaharibo.pl i zakręcić kołem na stronie loterii, by grać o wyjątkowe nagrody! Wśród nich znajdują się: 10 smartfonów Samsung Galaxy S22, 200 szt. unikalnych gier planszowych Monopoly HARIBO oraz 300 zestawów gier "Owocaśne pary" wraz z produktami HARIBO. Dodatkowo każde zgłoszenie weźmie udział w losowaniu nagrody głównej, czyli aż 50 000 zł! Szczegóły oraz regulamin dostępne będą od 10.08.2023 na stronie www.loteriaharibo.pl