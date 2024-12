Wyjawiła prawdę o ojcu: "Nie okazywał, jak go to boli"

Stanisław Bareja padał ofiarą krytyków i cenzury. W wywiadzie dla Twojego Stylu Katarzyna Bareja ujawniła, jak trudny był to okres dla jej ojca:

Walcząc o każdy kolejny film, Bareja zmagał się z cenzurą, której nieustanne ingerencje i bojkot twórczości doprowadziły go na skraj wytrzymałości. Niepokój i presja znalazły ujście w jego zdrowiu. Zaczął chorować na serce.

Reżyser miał związane ręce. Niejednokrotnie myślał o tym, aby się poddać. - Pamiętam, jak rzucił: »Oni tak mnie męczą, tak mi nie dają pracować... Może się przeprowadzimy do NRF-u, otworzę knajpę«. To był gorzki żart, westchnienie, że więcej by zarobił na kotletach w Niemczech niż na kasowych komediach w swojej ojczyźnie.