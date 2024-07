Wyjechała z partnerem do Egiptu. Urlop all inclusive był koszmarem

Na jeden z takich wyjazdów wraz z chłopakiem zdecydowała się Daria Barańska. Kobieta na łamach Noizza wyznała, że już raz była na podobnych wczasach w Egipcie, dlatego też postanowiła wrócić do tego kraju z ukochanym. Tym razem wakacje okazały się jednym wielkim rozczarowaniem. W ogromnym hotelu brakowało obsługi, pracownicy byli nachalni, a kucharze nie stosowali się do podstawowych zasad higieny.

Kobieta przyznała, że wycieczka z oferty last minute kosztowała za osobę 2800 zł za osiem dni. Cena obejmowała przelot oraz transfer z lotniska do hotelu. Niska kwota spowodowana była wyjazdem we wrześniu, czyli poza sezonem. Po tym wyjeździe Polka zraziła się do wakacji all inclusive i kolejny urlop planuje już na własną rękę. Nie oznacza to jednak, że nigdy więcej nie skorzysta z takiej formy podróży. Jest jednak pewna, że następnym razem dokładniej sprawdzi opinie wybranego hotelu.