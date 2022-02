Polka w Austrii: Tu wszystko przychodzi łatwiej i żyje się o wiele lepiej

Sprawy urzędowe załatwiasz tu błyskawicznie. Do banku wchodzisz i wychodzisz. Nie stoisz w kolejkach jak w Polsce. W banku masz swojego opiekuna i tak naprawdę to z nim wszystko załatwiasz. Jeśli pod koniec miesiąca braknie ci pieniędzy, bo miałaś niespodziewane wydatki, dzwonisz do niego i mówisz: "Słuchaj, potrzebuję 200 euro". A on na to: "Nie ma problemu". I dostajesz przelew. Podobnie, gdy braknie ci na zapłatę jakiegoś rachunku – pytasz, czy zapłaci rachunek i on to robi. Potem te pieniądze oczywiście ściągają z wypłaty, ale nie dopuszczasz do sytuacji, w której przychodzą ponaglenia, bo rachunki są niezapłacone w terminie.