Wyjmij z gniazdka. Zmniejszysz rachunki z prąd

Do czerwca 2024 roku obowiązywała stara taryfa opłat za prąd, którą wprowadzono jeszcze w pandemii. Nie przekraczając ustalonego przez rząd limitu, płaciliśmy 412 zł/MWh. Od lipca będziemy płacić 500 zł/MWh. Cena maksymalna wynosi 0,50 zł netto, czyli 0,62 zł brutto.

Wiele gospodarstw domowych mocno odczuje podwyżki. W związku z tym warto wprowadzić ograniczenia w poborze energii. Jak to zrobić? Okazuje się, że wystarczy kilka małych zmian.

Do czerwca 2024 roku obowiązywały dopłaty za prąd. Od lipca tarcza przestaje obowiązywać, a ceny energii mają wzrosnąć od 30 do nawet 80 proc. Jak uniknąć "rachunków grozy"? Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie korzystania z prądu, jednak nie zawsze jest to możliwie. W końcu musimy gotować, prać czy odkurzać.