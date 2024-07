100 zł mniej. Jak obniżyć rachunki za prąd?

W obliczu wszechobecnego wzrostu cen wielu Polaków staje przed wyzwaniem znalezienia skutecznych sposobów na domowe oszczędności. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że nie musi drastycznie zmieniać swoich codziennych nawyków, aby znacząco obniżyć rachunki za prąd. Jest na to pewien prosty sposób: zmiana taryfy energetycznej.

Obecnie, aż 80% Polaków korzysta z taryfy G11, co potwierdzają wyliczenia portalu wysokienapiecie.pl. Taryfa G11, zwana również jednostrefową, charakteryzuje się stałą ceną za energię elektryczną przez całą dobę. Jest to wygodne rozwiązanie dla osób, które nie chcą martwić się o godziny szczytu czy planowanie zużycia energii. Jednak ta wygoda ma swoją cenę – dosłownie.

Przejście na taryfę wielostrefową może przynieść realne oszczędności. Cena energii elektrycznej w tańszych godzinach jest niższa niż maksymalne 50 gr/kWh, co oznacza, że zmieniając taryfę, można obniżyć rachunki nawet o 100 zł miesięcznie. W zależności od dostawcy, ceny w taryfie G12 mogą się różnić. Przykładowo, Enea oferuje najniższą stawkę na poziomie 41 gr/kWh, podczas gdy Energa – najwyższą, wynoszącą 47 gr/kWh

Jak podaje portal biznes.interia.pl, w przypadku rodziny, której roczny pobór przekracza 5 000 kWh, może zaoszczędzić na zmianie taryf nawet 600 zł. Jeśli pobór przekracza 10 000 kWh, różnica wynosi ok. 1700 zł w skali roku.

