Wlej pół szklanki do bębna. Zapomnisz o pleśni

Regularne czyszczenie pralki pomaga w jak najdłuższym jej używaniu. Zapobiega m.in. gromadzeniu się pleśni, bakterii, a także powstawaniu kamienia. Oprócz zwracania uwagi na to, aby po każdym praniu zostawiać pralkę otwartą, warto również pamiętać o dokładnym czyszczeniu jej elementów, takich jak bęben, szufladka na detergenty i filtr.

Gumowe uszczelki w pralce mogą pokrywać się pleśnią. Z pralki zacznie wówczas wydobywać się nieprzyjemny zapach, którego można na szczęście się pozbyć. Choć najczęściej polecanym sposobem na czyszczenie pralki jest ten z użyciem octu, bywa jednak, że jest on za słaby.

W takich przypadkach warto sięgnąć po wybielacz chlorowy , stosowany do wybielania ubrań. Wybielacz bazuje na chlorze, który usuwa zarodniki pleśni i osady. Aby był skuteczny w walce z pleśnią w pralce, wystarczy wlać pół szklanki wybielacza chlorowego do bębna pralki i nastawić cykl prania.

Jeżeli wcześniej do pralki został wlany ocet, najpierw należy dokładnie przemyć jej wnętrze wodą. Ocet i chlor wchodzą w reakcję, która uwalnia niebezpieczne gazy.

Kamień to kolejny problem, który może negatywnie wpłynąć na działanie pralki. Jej najbardziej narażonymi częściami są grzałka, bęben i filtr. Aby uniknąć jego osadzania się, warto raz na jakiś czas uruchomić pralkę na pusty cykl z dodatkiem 250 ml octu .

Innym sposobem jest zastosowanie kwasku cytrynowego. Ćwierć szklanki kwasku wsypać do bębna i nastawić program na wysoką temperaturę. Taki zabieg powinien być wykonywany regularnie, aby pralka działała bez zarzutu. Można też do każdego prania dodawać środki zmiękczające wodę, co zmniejszy ryzyko osadzania się kamienia.